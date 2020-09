Marseille : dernier samedi soir dans les bars et les restaurants

Dernier soir, samedi 26 septembre, pour les restaurateurs, les patrons de bars et les clients à Marseille (Bouches-du-Rhône). Pour lutter contre la propagation du coronavirus, les établissements seront désormais intégralement fermés pour une durée minimum de huit jours. "On est en plein cœur de Marseille, dans le quartier du Vieux-Port, un des quartiers les plus festifs. Des centaines de Marseillais se sont donnés rendez-vous pour profiter une dernière fois des bars et des restaurants avant leur fermeture", décrit Naoufel El Khaouafi, journaliste de France Télévisions, en duplex depuis la cité phocéenne pour le journal de 23 Heures de franceinfo.

Une restriction "très mal vécue"

"Ce samedi soir, on compte sortir, passer la soirée comme d'habitude, à faire la tournée des bars", explique une cliente. "Forcément, comme tout va fermer, on a envie de sortir une bonne dernière fois pour profiter au maximum. On a très mal vécu cette restriction, car le virus ne circule pas qu'à Marseille et si on est dans cette situation, c'est parce que tout le monde est venu passer ses vacances ici", regrette-t-elle.

Le JT

Les autres sujets du JT