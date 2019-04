Maldives : l'envers du décor

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est une destination de rêve. Les Maldives et ses plages paradisiaques sont pourtant menacés. Sur l'île de Rihiveli, un promoteur voulait construire des dizaines de bungalows. 50 Français se sont alors mobilisés pour protéger la beauté des lieux en rachetant la concession hôtelière. À quelques kilomètres de là, c'est une île-poubelle qui trône sur les eaux. Plastiques, produits chimiques, 400 tonnes de déchets sont déversées chaque jour et livrées par bateau. Tout est alors brûlé et l'air à proximité est irrespirable.

Des chasses aux déchets

Les écologistes maldiviens sont révoltés par cette situation, alors certains ont décidé de nettoyer eux-mêmes les plages. Sur une île déserte, une brigade d'adultes et d'enfants est venue ramasser le plastique rejeté par la mer. Les sacs de déchets sont alors transportés jusqu'à la capitale Malé pour être ensuite recyclés.

