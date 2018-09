Les Français, rois de la piste de danse !

La danse a la cote dans l'Hexagone. Depuis quelques années, les Français raffolent des cours et sont de plus en plus nombreux à s'y inscrire. La journaliste Florence Griffont, en direct des quais de Seine parisiens, constate que le cours du soir est plein, comme chaque samedi. "Trois millions de Français pratiquent occasionnellement ou régulièrement la danse", note-t-elle. Le virus s'est propagé comme une traînée de poudre. En 2008, la Fédération française de danse comptait 42 000 licenciés, contre 83 000 en 2018.

Le swing revient en force

Deux fois par semaine, les passionnés de swing peuvent, par exemple, se réunir à Paris, place de la République, pour une session en plein air. Manon pratique cette danse depuis six mois, et elle est conquise : "Ça permet de se vider la tête après le boulot et c'est sympa de rencontrer du monde." Le swing était une danse populaire dans les années 1920 avant de redevenir à la mode il y a cinq ans. Elle est en vogue chez les jeunes actifs. Avant d'oser danser devant un public, certains préfèrent commencer par des séances d'initiation. Mais peu importe, l'essentiel est de bouger.

