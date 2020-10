Le couvre-feu, une mesure de plus en plus utilisée à l’étranger

Le gouvernement pourrait décider d’instaurer un couvre-feu pour lutter contre le coronavirus dans les grandes villes très touchées. La Belgique, elle, a déjà fait ce choix et le couvre-feu doit être instauré prochainement. Celui-ci sera en vigueur entre 1 heure et 6 heures du matin. Durant un mois, les déplacements dans ce laps de temps ne seront autorisés que pour des raisons médicales. Une mesure sanitaire déjà adoptée dans d’autres pays. A Tunis (Tunisie), les autorités ont également renforcé les mesures sanitaires avec un couvre-feu qui doit durer quinze jours.

A Berlin, bars et restaurants ferment plus tôt

En Allemagne, ce couvre-feu a été mis en place samedi 10 octobre à Berlin. Les bars et les restaurants sont tenus de fermer leurs portes entre 23 heures et 6 heures du matin. Les rassemblements de plus de cinq personnes sont également interdits à l’extérieur. Au domicile, cette limite est fixée à dix personnes. "Ma fille est très triste, explique une berlinoise. Elle a à peine la trentaine et elle trouve cela vraiment dommage". Ces mesures resteront en vigueur au moins jusqu’au 31 octobre.