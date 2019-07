Istanbul : le Pera Palace, l'hôtel de l'Orient-Express

Depuis cent trente ans, le Pera Palace d'Istanbul, en Turquie, accueille les clients les plus illustres. En 1892, Constantinople est une mégapole bouillonnante et le terminus de l'Orient-Express. C'est pour accueillir ses passagers que l'hôtel est construit. Il se veut à la pointe de la modernité, avec notamment un ascenseur qui fait encore la fierté du directeur Can Erol : "C'est le premier ascenseur électrique de Truquie, le deuxième en Europe après celui de la Tour Eiffel".

La chambre d'Atatürk transformée en musée

Ernest Hemingway aimait siroter ses cocktails dans le bar du Pera Palace, Alfred Hitchcock lui avait ses habitudes chambre 601, deux étages au-dessus d'Agatha Christie. La chambre du fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk, a même été transformée en musée. Une suite comme figée dans le temps, pour conserver intacte la mémoire de cet hôtel devenu l'un des emblèmes d'Istanbul.

