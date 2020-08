Gironde : le Bassin d'Arcachon pris d'assaut par les touristes

L'été n'est pas encore terminé, mais les commerçants du Bassin d'Arcachon (Gironde) ont déjà le sourire. Malgré la crise sanitaire, la saison 2020 s'annonce comme un bon cru, et pour certains, le chiffre d'affaires sera même meilleur que l'an dernier. "On a fait une bonne saison, avec une fréquentation intense, tout de suite le chiffre d'affaires est forcément meilleur", assure une commerçante d'Arcachon. Même constat pour la gérante d'un magasin qui devrait voir son chiffre d'affaires "augmenter de 10 à 15%".



Des commerçants pris de court par l'affluence

Certains commerçants ont même été pris de court par l'affluence et ont dû faire face à des problèmes de réapprovisionnement. "On ne s'y attendait pas. On a même été un peu pris de court par rapport aux stocks. Il a fallu qu'on commande en urgence", raconte Franck Vidal. Le littoral Atlantique a particulièrement attiré les touristes cet été, qui, faute de pouvoir partir à l'étranger, ont consommé français. Après un mois de juillet au-delà des attentes, le mois d'août devrait battre des recors de fréquentation.

