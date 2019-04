Étretat : un père de famille porte plainte contre un restaurant qu'il accuse de racisme

Il assure qu'un serveur n'a pas voulu laisser déjeuner sa famille en terrasse, parce que son épouse portait un voile.

Un père de famille a déposé plainte, vendredi 26 avril, contre un restaurant d'Étretat (Seine-Maritime), rapporte France Bleu Normandie. Il accuse un employé de l'établissement d'avoir fait preuve de racisme lundi en refusant que sa famille s'installe en terrasse, à cause du voile que portait sa femme.

Ce lundi de Pâques, ils ont voulu déjeuner en terrasse d'un restaurant du bord de mer, La belle époque, mais l'un des serveurs a refusé : "Il a regardé sévèrement ma femme et nous a demandé si on voulait boire un verre. J'ai répondu qu'on voulait manger en famille, et il nous a répondu : 'Non, non, si vous voulez manger, pour vous, c'est dans la salle au fond du restaurant'', a raconté le père de famille à France Bleu Normandie. La famille assure avoir remarqué par la suite que d'autres personnes étaient installées à cette même place en terrasse.

Le patron dément

Une version que dément le patron du restaurant. Il n'était pas présent le jour de l'incident mais a défendu son salarié : "Il n'a commis aucune faute (...). Il n'y avait aucune connotation raciste". En revanche, quand il lui a été demandé si d'autres clients ont bien été installés en terrasse après le départ de cette famille, le gérant a déclaré : "Je ne répondrai pas à cette question".

Il a demandé à la famille de se déplacer, d'aller s'installer à l'intérieur du restaurant plutôt qu'en terrasse, pour des raisons d'organisation du service.le gérant à propos de son serveurà France Bleu Normandie

Après avoir déposé une pré-plainte en ligne en milieu de semaine, le père de famille a validé sa plainte contre le restaurant vendredi matin au commissariat d'Argenteuil, dans le Val-d'Oise.