Des Boulonnais inventent une pompe à bière de précision pour "éviter le gâchis"

Le principe : remplir le verre par le fond, avec un système de valve.

Des entrepreneurs de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais) ont inventé une pompe à bière qui permet de remplir les verres sans déborder, rapporte France Bleu Nord dimanche 14 octobre. Cette innovation, baptisée Fast & Go, pourrait séduire les professionnels soucieux de réduire les pertes et servir toujours plus vite. Les professionnels estiment en effet que 20% d'un fût de bière est perdu à cause de la mousse, selon France Bleu Nord. "Il y avait donc quelque chose à faire pour éviter le gâchis", explique Laurence Doutreligne, à l'origine de cette innovation avec son mari.

Un verre qui se remplit par le bas

"Le concept, c'est qu'au lieu de servir la bière par le haut du verre, comme d'habitude, là on sert par le fond. C'est un verre adapté, un gobelet avec une valve qui permet de garantir l'étanchéité", précise Mickaël Doutreligne. La machine permet de remplir deux verres en dix secondes avec très précisément la quantité désirée. Le système pourrait bientôt être utilisé dans les festivals et les bars à gros débit.