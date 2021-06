Déconfinement : qu'allez-vous faire le premier soir ?

Plutôt salles obscures, tapis de course ou dîner entre amis ? Dès la matinée du mercredi 9 mai, certains ont une petite idée de ce qu'ils feront le soir-même. "du vélo à 19 heures 30, et à 20 h 30, bar avec des amis jusqu'à 23 heures", dit une femme qui compte en profiter toute la soirée. "Je vais plus regarder la montre, on a plus de temps, ça va nous faire du bien de prendre l'air enfin", dit un homme.

Le corps et l'esprit

Pour quelques Français, l'envie principale est d'aller boire un coup en terrasse ou à l'intérieur. "Ce que je veux, ce soir, c'est retrouver cette ambiance de bar à l'intérieur, le fait de se retrouver tous ensemble, de profiter et d'aller au comptoir et de discuter avec les barmans", songe un jeune homme. D'autres prévoient d'enfiler les baskets, parfois restées dans le placard depuis plusieurs mois. Cultiver son corps, mais aussi son esprit, avec le retour des séances du soir au théâtre et au cinéma. Retrouver la vie d'avant ou presque, il faudra tout de même être rentré à 23 heures.