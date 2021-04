Déconfinement : les restaurants et cafés se préparent à la réouverture des terrasses

Conformément au plan du déconfinement détaillé par Emmanuel Macron, et publié par la presse régionale vendredi 30 avril, les terrasses des restaurants et cafés pourront rouvrir le 19 mai. Une date attendue de pied ferme par tous les professionnels de la restauration, à l’image de Clément Faucher, gérant de bar à Poitiers (Vienne). "On attendait une date pour se préparer et commencer à s’organiser", explique-t-il. De même, Christine Fournier, propriétaire d’un restaurant de la ville, se dit "heureuse de retrouver son activité et ses clients".

Une réouverture à deux vitesses pour certains restaurateurs

À Bourges (Cher), un autre propriétaire de restaurant, Patrick Moreau, craint, lui, que sa terrasse ne se remplisse qu’aux beaux jours. "On n’est pas dans le sud de la France, où il y a du soleil tous les jours", souligne-t-il. En outre, pour les petits établissements privés d’espace en extérieur, la réouverture des terrasses n’est pas toujours financièrement viable, comme l’explique Thierry Bernard, gérant d’un restaurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) : "Pour moi, l’ouverture des terrasses n’a pas grand intérêt dans la mesure où j’ai 60 places assises à l’intérieur et 10 à l’extérieur." Les professionnels pourront accueillir leurs clients à l’intérieur le 9 juin.