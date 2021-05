Déconfinement : les Français ont retrouvé de la liberté mercredi 19 mai

À 7 heures mercredi 19 mai, les cafés rouvrent. "Les cafés coulent, ça fait du bien", se réjouit un restaurateur de Lyon (Rhône). "Ne serait-ce que de dire : est-ce que je pourrais avoir un café avec un verre d’eau s’il vous plaît ? Cette phrase est magique", affirme un jeune homme au micro de franceinfo. 10 heures : ouverture des magasins. "C’est une résurrection", souligne une cliente. Ensuite, c’est la pause déjeuner. Au menu ce midi dans une brasserie de Strasbourg (Bas-Rhin) : cuisse de poulet mariné et pommes de terre. "On a tous perdu l’habitude de marcher, il faut reprendre le rythme, mais on attendait que ça. On est tous motivé", assure un serveur.

Apéritif festif à Marseille

À 18 heures, c’est l’heure de l’apéritif. Les terrasses des bars du Vieux-Port de Marseille (Bouches-du-Rhône) sont bondées. Peu avant 21 heures, heure du couvre-feu, c’est l’heure du rangement et du bilan. "C’était intense, très intense", conclut une serveuse parisienne.