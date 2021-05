Déconfinement : le monde forain impatient de retrouver ses clients

Les manèges et stands des forains sont à l'arrêt depuis le mois d'octobre 2020. Ces derniers semblent néanmoins voir la lumière au bout du tunnel, et espèrent pouvoir relancer leur activité au début du mois de juin.

À Lyon (Rhône), le patron de l'Al Capone rêve de pouvoir à nouveau sortir ses carabines. "On n'a pas l'ambiance de la fête foraine, mais on est déjà bien contents de pouvoir travailler, d'avoir un peu de passage", confie ce dernier. En lieu et place de la traditionnelle vogue du quartier Montplaisir (Lyon), quatre attractions seulement sont autorisées à se relayer, sans empiéter sur les horaires du couvre-feu. Un petit lot de consolation pour les forains. "Mercredi et [le week-end] on arrive à faire un petit billet, on arrive à bricoler un petit peu", détaille Julien Dubief, président de l'association Avenir du monde, qui explique avoir perdu "80% de travail".

La reprise se profile

Sur le parking de l'ancien stade du LOU Rugby, qui sert de base de vie à une trentaine de familles, les questionnements s'accumulent. Le décret de l'automne interdisant toute fête foraine sur le territoire national a fait l'effet d'un coup de massue. "Depuis l'âge de 15 ans je suis au boulot, là j'ai 35 ans, (…) c'est jamais arrivé depuis la guerre en 39-45, les manèges s'étaient jamais arrêtés en France", commente l'un d'eux. Aujourd'hui, le commerçant ambulant a commencé à nettoyer son stand. En effet, une reprise semble se profiler. "Normalement à partir du 5 juin", rappelle ce dernier, qui "attend une décision" pour pouvoir travailler dès le 9 juin.