Covid-19 : vers un pass sanitaire renforcé ?

P-Y. Salique, O. Lévesque, S. Guillemot, C. Dechassey, A. Bourse

Depuis leur réouverture, vendredi 9 juillet, les discothèques doivent respecter la jauge de 75%. Verra-t-on le retour des jauges ailleurs dans la sphère publique ? Les événements culturels seront-ils toujours limités à 1 000 personnes ? Ces deux questions devraient être évoquées, lundi 12 juillet, par le président de la République.

Les restaurateurs inquiets

"Moi, ce que je veux, c’est que le secteur culturel puisse continuer à vivre, et effectivement, le pass sanitaire et son corollaire la vaccination sont absolument indispensables", déclare la ministre de la Culture Roselyne Bachelot. 4 700 contaminations ont été recensées, samedi 10 juillet. Le conseil scientifique et le monde médical prônent un pass sanitaire, notamment dans les lieux confinés, accueillant du public. La perspective de devoir montrer patte blanche à l’entrée des restaurants ne semblait effrayer personne, en terrasse, dimanche. Côté restaurateurs, après le carnet de rappel, très diversement respecté, le pass sanitaire inquiète.