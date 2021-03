Covid-19 : les restaurateurs essayent de tenir le coup

C’est l’un des secteurs d’activité les plus durement touchés par la crise qui traverse la France. En raison de l’épidémie de Covid-19, les restaurants ont fermé leurs portes depuis plusieurs mois. Chef du restaurant "Le Petit Vanves" à Vanves (Hauts-de-Seine), Jean-Pierre Anselem et son équipe se sont un temps tournés vers la vente à emporter parce qu’ils avaient "envie d’être présents et de continuer d’exister". Il confie avoir reçu de nombreux messages de soutien.

Une réouverture difficile à imaginer

À l’image de la plupart des restaurateurs, Jean-Pierre Anselem espère une prochaine réouverture des restaurants en France. Cependant, il est parfois en désaccord avec des confrères qui pensent qu’il serait possible de rouvrir avec les outils disponibles aujourd’hui (masque, gel hydroalcoolique, vitre en plexiglas etc…). "Je pense que la contamination, elle est dans le brassage. C’est-à-dire que les amis quand ils viennent au restaurant, ils se donnent rendez-vous et c’est à ce moment-là que la contamination se passe", affirme-t-il.