Bars et restaurants : un plan de réouverture en trois étapes envisagé

Afin de permettre une réouverture progressive des bars et restaurants en France, un plan en trois étapes est envisagé. Aucune date n’a encore été fixée quant à sa possible application.

Depuis plusieurs mois, les bars et restaurants sont fermés en raison de l’épidémie de Covid-19 qui touche la France. Un plan de réouverture en trois étapes est actuellement étudié. La journaliste de France Télévisions Marine Zambrano explique que cela commencerait en premier lieu par les hôtels avec une réouverture des salles des petits déjeuners ainsi que les piscines extérieures. Quatre semaines plus tard, la deuxième étape permettrait la réouverture totale des terrasses. Pour ce qui est des bars et des salles de restaurants, ils rouvriraient avec une limite de 50% de leur capacité en intérieur. Quatre semaines plus tard, la troisième et ultime étape consisterait en une ouverture complète sans jauge mais en respectant les mesures sanitaires comme un mètre entre chaque table et pas plus de six convives par table.

Pas de date fixée pour le plan de réouverture

Si le plan pourrait permettre une reprise de l’activité, aucune date n’a encore été fixée quant à sa mise en place. "Cela dépendra avant tout du nombre de nouveaux cas par jour et du nombre de personnes vaccinées. Ce sont les deux indicateurs que le gouvernement va scruter avec attention. Ce que l’on sait toutefois, c’est que chacune de ses étapes durera quatre semaines et le gouvernement s’est engagé à prévenir les restaurateurs au moins trois semaines à l’avance. Donc si on fait le calcul, on sait d’ores et déjà que les terrasses ne rouvriront pas avant au moins sept semaines, c’est-à-dire avant la mi-mai au minimum", décrypte Marine Zambrano.