Covid-19 : "Hélas non", les discothèques ne rouvriront pas le 6 janvier prochain, annonce Jean-Baptiste Lemoyne

"Hélas non", les discothèques ne rouvriront pas le 6 janvier prochain, annonce Jean-Baptiste Lemoyne ministre délégué chargé du Tourisme, des Français de l'étranger et de la Francophonie et des petites et moyennes entreprises sur France Inter mercredi 29 décembre. Les discothèques seront fermées au moins "trois semaines à compter du 3 janvier".

Les boîtes de nuit ont été fermées début décembre alors que "la situation était bien meilleure que celle qu'on connaît aujourd'hui", avec un taux d'incidence de 730 et environ 180 000 cas Omicron recensés mardi en France.

Jean-Baptiste Lemoyne "imagine la détresse morale qui peut exister pour ces employés, ces entrepreneurs, parce que c'est un monde qui veut donner du bonheur, c'est un monde de la fête qui lui n'est pas à la fête et qui trinque", mais il assure que l'exécutif est "au travail pour pouvoir trouver les bonnes solutions pour les accompagner".

Il rappelle que depuis le 20 décembre, "nous avons mis en place un système d'aides avec les coûts fixes à 100%, avec l'activité partielle, etc". Après avoir effectué des concertations mardi, le ministre délégué estime "ces compensations devraient peut-être être complétées" puisque le mois de décembre compte "pour 20% du chiffre d'affaires annuel". "C'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui avec les professionnels" de la nuit.

Jean-Baptiste Lemoyne a souhaité apporté son "soutien dans cette épreuve" à ces professionnels qui ne demandent qu'à "travailler", car "depuis le début, ils ont été sérieux. Ils ont mis en place des protocoles, ils ont été les premiers à vérifier l'identité des détenteurs des pass sanitaires. Et donc ça, nous, ne l'oublions pas. On sera vraiment à leurs côtés".