Covid-19 : une dernière nuit en discothèque avant quatre semaines de fermeture

Jeudi 9 décembre, de nombreux Français sont sortis pour une dernière fois en discothèque, avant quatre semaines de fermeture. "On a incité les jeunes à se faire vacciner, ça [en] a influencé beaucoup, et au final on se retrouve à ne pas pouvoir y aller, c'est un peu dommage", confie une jeune femme. À l'entrée du Gossip Club, à Vitré (Ille-et-Vilaine), le pass sanitaire est exigé, au même titre que le contrôle d'identité.

Des aides insuffisantes

L'établissement avait seulement rouvert ses portes le 3 septembre. Les salariés ont à peine eu le temps de retrouver leurs automatismes. Décembre est le mois le plus important de l'année pour la discothèque, qui réalise durant ce mois jusque 20% de son chiffre d'affaires annuel. "Les aides ne sont pas du tout à la hauteur, puisque l'État va seulement nous aider sur les factures de la discothèque et non sur le manque à gagner", déplore Carl Hautbois, le co-gérant du Gossip Club.