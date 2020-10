Couvre-feu : les habitants concernés comptent profiter au maximum de leur dernière soirée

Si les restaurateurs et même parfois leurs clients sont dépités à l’idée de ne plus pouvoir faire bonne chère à cause du couvre-feu, ils ont tout de même l’intention de profiter de leur dernière soirée, vendredi 16 octobre. Car, en effet, à minuit, la fête sera finie. Déjà, la veille, dans un restaurant de Montpellier (Hérault), tout un chacun vivait intensément ces derniers moments de partage. "On essaie d’en profiter entre amis, avec un petit restau, un petit verre de rouge. On essaie d’en profiter un maximum", témoigne un jeune client.

Des clients qui veulent en profiter

Un autre client attablé admet accepter difficilement cette décision du couvre-feu. C’est pourquoi il a choisi de passer une dernière soirée au restaurant. "C’est compliqué pour tout le monde, c’est chiant car qu’est-ce qu’il reste à faire à part travailler, aller se coucher et ne pas voir ses amis ?", s’interroge une jeune femme, qui ne cache pas son agacement.

