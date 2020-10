Couvre-feu : une décision qui divise profondément les habitants

La décision du président de la République, Emmanuel Macron, de décréter un couvre-feu en Île-de-France et dans huit métropoles sera effective à partir de vendredi 16 octobre à minuit. À Toulouse (Haute-Garonne), certains approuvent cette mesure. "Je pense qu’il faut resserrer la vis parce qu’il y a eu beaucoup de relâchement", estime une passante. Une opinion partagée par une femme âgée : "Je pense que si on veut avoir un Noël digne d’un Noël, il faut en passer par là."

Des habitants sceptiques ou rassurés

Toutefois, certains sont plutôt hostiles à ce couvre-feu, notamment à Paris. "Nous, à Paris, on est à genoux", juge un restaurateur désemparé. Une jeune cliente assise en terrasse comprend, pour sa part, la fermeture des bars et restaurants mais elle ajoute : "On a envie de continuer à se voir, à se faire des petites soirées et là, ce n’est pas possible." Dans des régions plus rurales, c’est aussi l’incompréhension. Les habitants se sentent particulièrement isolés.