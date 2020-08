Corrèze : les espaces verts ont attiré les citadins

C’est la fin des vacances et il pleut. Un dernier coup d’œil au chalet, les clés à la main et la famille monte dans la voiture pour rentrer à la maison dans le nord de la France, la Corrèze dans le rétroviseur. "La Corrèze, moi j’adore pour la nature, le calme, les paysages, tout est chouette, loin du covid, et là on va retrouver la réalité dans le Nord", regrette Marie Mouret.

"30 à 40%" de fréquentation en plus

Peu à peu le domaine de Taysse se vide de ses vacanciers, mais durant l’été, le site a affiché complet. L’effet coronavirus y est pour quelque chose. "Je pense qu’on va être autour de 30 à 40% de plus que l’année précédente donc les gens ont été sécurisés de venir en Corrèze, dans ces grands espaces verts", affirme le propriétaire du domaine, Yves Amelynck. Ce qui est sûr c’est que les gens des villes ont été nombreux à se mettre au vert.