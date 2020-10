Coronavirus : premier soir de couvre-feu à Paris et Lille

L'atmosphère est triste samedi 17 octobre à 23h30 près des Champs-Élysées à Paris, où se trouve le journaliste de France Télévisions Nicolas Carvalho. D’habitude, le samedi soir c’est extrêmement animé et lumineux. Tout est fermé et lest rues sont quasiment désertes. Le gérant d’un bar a réalisé le même chiffre d’affaires que d’ordinaire car les clients sont venus plus tôt et ont davantage consommé. Peu après 21 heures, une manifestation non déclarée a démarré contre ce couvre-feu sanitaire. Ces protestataires risquent une amende de 135 euros.

Du jamais-vu en 30 ans à Lille

À Lille (Nord) aussi, le couvre-feu est en vigueur depuis 21 heures. Bondée, la Grand’Place s’est vidée en quelques minutes, a constaté la journaliste de France Télévisions Émilie Cocq. Certains restaurateurs n’ont jamais fermé si tôt en trente ans de carrière. La police a débuté des contrôles pédestres et routiers autour de la métropole lilloise pour s’assurer que le couvre-feu contre le coronavirus est bien respecté.