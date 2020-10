Coronavirus : l’épidémie continue de progresser en France

Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, fait partie des villes qui pourraient basculer jeudi 22 octobre et être soumise à un couvre-feu. Les restaurateurs sont fatalistes. "Le but, c’est que tout le monde survive en bonne intelligence et on essayera de faire au mieux pour survivre à cette crise", commente l’un d’eux. "Faudra-t-il que l’on ferme complètement ? Pourra-t-on ouvrir en coupure ? Est-ce qu’on pourra ouvrir normalement jusqu’à 21 heures ?", se demande un autre.



Des indicateurs mauvais

À Clermont-Ferrand, le taux d’incidence hebdomadaire était de 333 cas pour 100 000, soit un taux deux fois plus important que quinze jours auparavant. En fonction du taux d’incidence et du taux d’occupation des lits de réanimation, quinze territoires ont déjà été placés sous couvre-feu. Mais ces indicateurs sont mauvais dans au moins dix-sept autres territoires.

