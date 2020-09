Zone d'alerte renforcée : des propriétaires se mettent hors-la-loi

Malgré l'arrêt préfectoral qui impose la fermeture des salles de sport, Evelyne Bernard, propriétaire d'une salle de sport, a choisi de braver l'interdit. Les cours de fitness sont dispensés. La propriétaire se sait hors-la-loi : "On n'est pas entendu, le monde du fitness n'est pas entendu. La preuve, on a été les derniers à rouvrir et on a été les premiers a fermer ! On ne joue pas avec les petites entreprises."



Des adhérents qui ne renouvellent pas leur abonnement

Son activité est menacée. Evelyne observe 30% de fréquentation en moins depuis le déconfinement, ce mois-ci de nombreux adhérents n'ont pas renouvelé leur abonnement. "C'est une perte sur le long terme, sur 2020, 2021", explique Evelyne. Ses clients la soutiennent : "Tout le monde respect la décision de porter un masque, pour se déplacer tout le monde respecte le sens, je ne comprends pas", témoigne une habituée.

