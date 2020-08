Coronavirus : cinq questions sur la quarantaine imposée par le Royaume-Uni aux personnes en provenance de France

Les Français arrivant au Royaume-Uni devront s'armer de patience, s'ils souhaitent bel et bien travailler, étudier ou visiter l'île. Les personnes en provenance de l'Hexagone devront ainsi respecter une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir circuler dans le pays, selon un message publié jeudi 13 août sur Twitter par Grant Shapps, le ministre des Transports britannique. La décision rentre en vigueur à partir de samedi, à minuit.

Data shows we need to remove France, the Netherlands, Monaco, Malta, Turks & Caicos & Aruba from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.