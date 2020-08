Coronavirus : le Royaume-Uni va imposer une quatorzaine aux personnes arrivant de France à partir de samedi

Le Royaume-Uni va imposer une quarantaine de 14 jours aux personnes arrivant de France, a annoncé jeudi 13 août dans la soirée le ministre britannique des Transports, justifiant cette décision par la résurgence de l'épidémie de coronavirus. La mesure, qui entrera en vigueur samedi, à 5 heures du matin (heure française) s'appliquera aussi aux voyageurs en provenance des Pays-Bas, a précisé Grant Shapps. Monaco, Malte et les île d'Aruba et les îles Turques-et-Caïques sont également concernées.

Data shows we need to remove France, the Netherlands, Monaco, Malta, Turks & Caicos & Aruba from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.