Coronavirus : "La situation se dégrade, mais il n'y a pas de fatalité", déclare le directeur général de la Santé

La Direction générale de la Santé a enregistré 2 669 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures jeudi 13 août en France. "Les indicateurs sont mauvais, les signaux sont très préoccupants, la situation se dégrade semaine après semaine, mais il n'y a pas de fatalité", a commenté vendredi 14 août sur France Inter Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé. "Le sort de l'épidémie est entre nos mains parce que nous avons des outils de la prévention", assure Jérôme Salomon en citant le lavage des mains, la distanciation physique, le port du masque et "la méfiance envers tout ce qui peut être à risque, les foules et les grands événements".

"On ne peut être qu'inquiet quand on voit que chaque semaine il y a plusieurs centaines personnes qui sont admises à l'hôpital, plus de 120 en réanimation", a estimé Jérôme Salomon qui assure que "personne n'a envie de revoir des centaines et des centaines d'admissions en réanimation". "Les infirmières que l'on voit tous les jours, les équipes de réanimation sont traumatisées par cette première vague", a-t-il regretté.

Paris, les Bouches-du-Rhône et une vingtaine de départements sous surveillance

Deux départements, Paris et les Bouches-du-Rhône, sont "particulièrement à risque", selon le directeur général de la Santé. Il a expliqué cette observation pour "des raisons logiques, il y a beaucoup de monde, ce sont des zones de densité urbaine, il y a beaucoup de flux de population, beaucoup de transports, beaucoup de jeunes qui ont une activité sociale intense". "Nous surveillons aussi une vingtaine de départements qui sont au-dessus d'un certain seul de vigilance", a ajouté Jérôme Salomon. Si la situation est alarmante en métropole, "il n'y a pas d'alerte en Outre-mer", a indiqué Jérôme Salomon. Il a affirmé que "la situation s'améliore" en Mayotte et en Guyane.

Jérôme Salomon a salué la "capacité d'observation" de la France, "devenue très importante". "Nous faisons aujourd'hui environ 100 000 tests par jour, plus de 600 000 par semaine et nous avons dépassé les 6 millions de tests et cela nous permet de bien mieux observer la situation qu'au mois de mars", a-t-il noté. Selon le directeur général de la Santé, "il y a plus de cas parce qu'on détecte plus, c'est à peu près la moitié de l'augmentation et l'autre moitié est liée au relâchement".