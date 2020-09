Coronavirus : avec le télétravail, les restaurants perdent leur clientèle

Depuis quatre ans, un restaurant du quartier d’affaires du Millénaire à Montpellier (Hérault) est l’affaire de deux frères, mais depuis le déconfinement, Nicolas Bastide est tout seul, en service, en cuisine et en livraison. "Mon frère a dû partir parce qu’on ne peut plus sortir deux salaires (…) avant la Covid, on faisait 20 livrets par jour, là, je tourne à sept ou huit livrets", se désole le gérant.

La chambre de commerce plaide pour des mesures différenciées pour chaque secteur

La faute au télétravail, revenu en force avec le passage de l’Hérault en zone rouge à la fin du mois d’août. Le constat est le même partout : la fréquentation des restaurants de cette zone d’activité a baissé de moitié. La crise devrait durer au moins jusqu’en mars selon la Chambre de commerce et d’industrie de l’Hérault. Son président appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures différenciées pour chaque secteur d’activité.

