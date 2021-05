Cinéma : le retour tant attendu du public dans les salles obscures dès le 19 mai

"Là, on est dans la salle 5, la plus petite salle du cinéma, et on a profité de la fermeture pour refaire entièrement la salle avec une moquette neuve, des fauteuils neufs, la peinture ", explique Louis Merle, directeur général de Multiciné. La réouverture de son cinéma est un soulagement pour lui, après plus de six mois de fermeture. Elle se fera le 19 mai, avec une jauge maximale de 35%. "Financièrement, ça ne vaut pas trop le coup de rouvrir, surtout sur des petites salles comme cela. Vous remplissez la salle très, très vite. Après, ce n'est que trois semaines, on espère. À partir du 9 juin, on passe à 65%, et là, ça devient un peu plus intéressant", explique Louis Merle.

Une partie du personnel au chômage partiel

À quelques jours du 19 mai, il faut rallumer les machines et vérifier que tout fonctionne en attendant le retour du public et des salariés. "Pendant que l'on aura une jauge à 35%, on va garder du personnel en chômage partiel, le moins longtemps possible, on l'espère, et une fois qu'on sera à 65% (...), probablement, on reprendra tout le personnel", poursuit le directeur du cinéma.