Chine : à la découverte d'un des plus grands restaurants du monde

Une cour gigantesque, des pavillons somptueux et un décor qui s'inspire de la Cité interdite de Pékin. C'est le restaurant du Lac de l'ouest, l'un des plus grands du monde. Tous les jours de l'année, 500 employés y servent jusqu'à 5 000 couverts chaque jour. Dans les cuisines, c'est l'effervescence permanente. Le restaurant en compte cinq au total. Les commandes sont transmises par haut-parleur avant d'être envoyées dans l'une des 25 grandes salles et la centaine de salons privés. Au total, trois tonnes d'aliments sont livrées chaque jour. Sur les tables, le ticket moyen est de 30 € par client, et ils viennent de toute la province.

40 millions d'euros de chiffre d'affaires

À la tête de ce restaurant, une ancienne institutrice, qui s'est lancée dans la restauration dans les années 1980 alors que la Chine s'ouvrait à l'économie de marché. Aujourd'hui, cette membre du Parti communiste est devenue millionnaire. Le restaurant est aussi un lieu de fête où on célèbre anniversaires, naissances et mariages tous les jours. Son chiffre d'affaires atteint près de 40 millions d'euros chaque année.

