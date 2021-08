Bordelais : le succès de la bière artisanale

Il y a de plus en plus de bières artisanales dans le Bordelais, c’est un fait. À l’ombre des grands crus bordelais, la bière se fait aujourd’hui une place de choix. Au pays du vin, les brasseries se multiplient ces dernières années. Régulièrement, de nouvelles micro-brasseries voient le jour. Alors certains viticulteurs ont décidé eux aussi de franchir le pas. "À l’apéro, comme ça, une petite blonde assez légère c’est sympathique", rapporte un riverain.



La bière gagne des parts de marché

Un phénomène qui aurait été impensable il y a quelques années. "On peut imaginer au milieu des arbres des piquets assez hauts de plusieurs mètres, qui permettraient de faire pousser le houblon le long de ces piquets", détaille Sébastien Labat. Le groupe est déjà propriétaire d’une quarantaine de châteaux dans le monde entier, et souhaite devenir acteur dans le milieu de la bière dans la région. "La bière, de manière générale, prend des parts de marché au vin. Et la bière artisanale est de plus en plus recherchée", rajoute le viticulteur.