En Ecosse, les pubs vont bientôt manquer de bière

Le Gellion, l'un des plus vieux bars à Inverness (Ecosse). Photo d'illustration. (SOPA IMAGES / LIGHTROCKET via GETTYIMAGES)



En Ecosse, la route vers une bonne pinte de bière est pavée d’embûches. Après 18 mois de confinement, patrons de pubs et Ecossais rêvaient d’un retour à la normal. C’est en fait un "cauchemar absolu" qui s’annonce, d’après Colin Wilkinson le directeur du Scottish Licensed Trade Association. Les pubs ont rouvert depuis le 9 août et ils se préparent à une grande affluence le week-end prochain. Depuis quelques jours, ils passent des commandes de fûts et de bouteilles de bière auprès de gros fournisseurs, mais quelque chose ne va pas. La marchandise n’arrive pas. Les livraisons sont retardées, voire annulées. Jusqu’à 75% d’annulation. C’est la panique chez certains patrons d’établissements.

Gavin Stevenson, directeur de la chaîne de pubs, boîtes de nuit et restaurants Mor-Rioghain Group, explique au Glasgow Live : "On m’a appelé jeudi à 16h pour me dire qu’il n’y aurait aucune livraison le lendemain et qu’aucune autre n’était programmée. Et ça, c’était Heineken." Le patron s’énerve : "Les deux premières semaines où nous avons réellement une chance d'atteindre l'équilibre, de réaliser un profit ou de rembourser une partie de la dette que nous avons contractée au cours des 18 derniers mois, la brasserie ne fait pas ce qu'elle doit faire pour assurer la survie du secteur. C'est franchement honteux."

Problème de main d’œuvre

Comment expliquer la situation ? Il y a plusieurs problèmes. Déjà, un problème de pénurie de CO2, le dioxyde de carbone qui met du pétillant dans la bière. Ensuite, une demande élevée. Après des mois sans sortir, les Écossais se retrouvent volontiers autour d’un verre, les pubs doivent donc fournir. Enfin, et c’est le problème le plus important, l’approvisionnement. Pour transporter tout cet alcool, il faut des poids-lourds. Et pour les conduire, des chauffeurs qualifiés. Le Royaume-Uni en manque cruellement.

Ce manque de main d’œuvre ne date pas de la pandémie, mais de l’autre bouleversement qu’a connu le royaume récemment : le Brexit. Le Covid n’a fait qu’aggraver la situation. Avec ces problèmes d'approvisionnement, "c'est la tempête parfaite pour une industrie incapable de faire face", concède, inquiet, à la presse locale Donald MacLeod, patron de boîte de nuit en Ecosse.

Le Royaume-Uni manque de 100 000 chauffeurs de poids-lourds. Ce qui crée des problèmes d’approvisionnement dans le secteur des bars, mais pas que. Une grande compagnie de logistique a écrit une lettre pour demander au gouvernement de placer ce métier sur "la liste des pénuries professionnelles du Royaume-Uni". Cela permettrait d’embaucher des chauffeurs venus de l’Union européenne plus facilement.

L’industrie hôtelière est aussi touchée. Entre le Brexit et le Covid, 90 000 travailleurs ont quitté le secteur. Ils ont changé de voie, ont été licenciés ou sont repartis ailleurs en Europe. Les postes vacants ont augmenté jusqu’à 342 depuis la réouverture selon Donald MacLeod, un chiffre incroyable.

Les pubs n’ont plus que deux week-ends avant la fin de l’été pour trouver une solution. Les Ecossais ont quand même la chance d'avoir un fameux spiritueux pour se consoler. Mais comme le dit Gavin Stevenson, le patron d’une chaîne de bars en Ecosse : "Un pub sans bière, c’est comme une station essence sans essence."