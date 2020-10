Belgique : l'épidémie de coronavirus s'accélère

À Bruxelles, à la clinique Saint-Jean, une cinquantaine de patients Covid sont pris en charge ; c’est trois fois plus que les capacités actuelles des services. Les patients sont plus jeunes que lors de la première vague, et plus fortement touchés par le virus. La Belgique fait désormais partie des régions les plus contaminées d’Europe. Pour faire face à cette recrudescence de l’épidémie, le pays a décidé de fermer ses bars et ses restaurants pendant un mois.

Des signaux contradictoires

La mesure, drastique, n’est pas toujours bien comprise car elle tranche avec un certain nombre de signaux contradictoires envoyés ces dernières semaines par les autorités. Par exemple, le port du masque en extérieur n’est plus obligatoire après l’avoir été. La bulle sociale a quant à elle été rétablie après avoir été abandonnée. "Je pense que la Belgique n’a jamais vraiment relâché ces stratégies, il y a toujours eu cette bulle sociale, cette volonté de porter le masque… mais c’est vraiment le contrôle, ou en tout cas la pédagogie autour de ces mesures, qui a fait en sorte que même si elles étaient là, les gens ne les appliquaient plus", analyse Yves Coppieters, épidémiologiste.

