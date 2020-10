Belgique : le pays le plus dangereux d’Europe en raison du coronavirus

Le gouvernement belge va durcir les mesures pour faire face à l’épidémie de coronavirus. "Et tout cela pour quoi ? Pour encore nous fermer un mois", confie un restaurateur sur les réseaux sociaux. Grégory Dinoir dirige une friterie à Tournai (Belgique). Comme tous les restaurants et cafés du pays, il s’est préparé hier à fermer son établissement pour quatre semaines. "Peut-être que certains ne font pas attention, mais ce n’est pas le cas de tout le monde", indique Grégory Dinoir.

10 000 morts

La fermeture des restaurants, qui ne s’appliquait jusqu’ici qu’à Bruxelles, est étendue à tout le pays face à l’explosion des cas de Covid-19. Le nombre de contaminations et de décès double chaque semaine. "Nous, au départ, on pensait qu’on allait suivre la France et fermer plus tôt. C'était déjà grave mais cela allait. Mais quand on a appris qu’on allait fermer pendant un mois, on l’a vu très mal", confie un homme. La Belgique est l’un des pays européens les plus endeuillés par le coronavirus avec plus de 10 000 morts pour 11 millions d’habitants.

