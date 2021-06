Assurances : Axa dégage 300 millions d'euros pour ses clients restaurateurs

Depuis trois semaines, les restaurants reprennent vie et les patrons retrouvent le sourire. Mais la facture des différents confinements est lourde. "Entre 500 000 et 550 000 euros", estime Frédéric Casado, restaurateur. Son assureur, le groupe Axa, a proposé jeudi 10 juin un règlement à l'amiable aux 15 000 restaurateurs qui ont un contrat couvrant les pertes d'exploitation en cas de pandémie. "J'espère récupérer cinq ou six mois d'exploitation", confie Frédéric Casado.

Une enveloppe de 300 millions

Après un an de bras de fer et une image écornée, Axa a annoncé jeudi 10 juin une enveloppe de 300 millions d'euros. "Les 300 millions, ce n'est pas une indemnisation. C'est une transaction pour mettre fin à ce flou judiciaire", a déclaré Thomas Burberl, directeur général d'Axa, jeudi 10 juin. Mais les contours de cette transaction restent à définir. "C'est une première étape parce qu'il va falloir se mettre d'accord sur les modalités, reconnaît Maître Philippe Meilhac, qui défend une centaine de restaurateurs. Mais il ne s'agira bien sûr pas de brader l'indemnisation." Michel Sarran, chef étoilé à Toulouse (Haute-Garonne), craint de ne pas être indemnisé à la hauteur de la perte. "S'ils veulent encore carotter quelques euros, je dirai non et j'irai jusqu'au bout ". D'autres restaurateurs ont annoncé qu'ils n'abandonneraient pas les poursuites en cours.