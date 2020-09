Anthony Boulanger : l\'artisan du circuit-court

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

C'est un magma mouvant et vivant. Les mains dans la pâte, Anthony Boulanger fabrique désormais son pain avec sa propre farine. "On est fier de proposer un produit de qualité à nos clients et on y met tout notre cœur tous les jours, beaucoup d'orgueil", se félicite le boulanger natif de Noordpeene (Nord).

La ferme à 600 mètres

A 600 mètres de la boulangerie, l'artisan se fournit en blés dans la ferme du coin loin des réseaux meuniers. Un circuit-court qu'il veut valoriser. Depuis juillet, une partie du blé est transformée à la boulangerie à l'aide d'un moulin de pierre déclaré au ministère de l'Agriculture. Il peut ainsi réaliser 35 tonnes maximum par an, les grands meuniers étant aux aguets. "On aime notre territoire, et on veut faire comprendre aux gens qu'on peut manger très bien", ajoute Anthony Boulanger. La farine locale représente 25 % de la production boulangère. La passion du pain et de l'artisanat, quelque chose qui sort de l'ordinaire et de la grande consommation.

