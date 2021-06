Angleterre : du camping dans une église

M. Burgot, C. Madini, J. Ezvan

En Angleterre, 20 églises anglicanes qui ne servent plus au culte ouvrent leurs portes pour du "champing", contraction de "church" pour église et de camping.

Des Anglais vivent une expérience insolite, ils vont dormir dans une église du XIIIe siècle. Ils ont loué l’édifice religieux pour la nuit. Dès les premiers instants, la soirée semble unique. Quatre lits de camp ont été installés devant l’autel de l’église. Le concept s’appelle champing, pour la contraction de church, église en anglais et de camping.

Une association gère les locations

L’église n’est pas désacralisée, elle est juste inutilisée par la paroisse de la commune. Une association de conservation des églises sans prêtre gère ces locations. Cela coûte 60 euros par nuit et par personne. "Cet argent aide l’église, nous faisons des réparations, car cela peut coûter cher d’entretenir ces édifices historiques", précise Chana James, responsable communication pour la conservation des églises. L’expérience est fascinante et parfois intimidante, et permet de s’éloigner de tout, dans le Buckinghamshire.