Pont de l’Ascension : retour au camping pour prendre l’air et oublier le Covid

Piscine fermée, salle de jeu interdite… les activités sont au point mort dans un camping situé à Saint-Jean-de-Monts, en Vendée. Cependant, les clients sont présents. 80 % des 120 emplacements ont été réservés pour le pont de l'Ascension. L’essentiel c’est de changer d’air après de long mois à tourner en rond sur 10 kilomètres. ‘‘On avait envie de partir, de s’évader, d’oublier tout ce qu’il s’est passé et de respirer’’, confie une femme.

‘‘ Ils ont besoin de prendre l’air ’’

Un long week-end pour oublier la crise sanitaire et ses contraintes… juste retrouver enfin le goût des choses simples. ‘‘Ils ont besoin de bouger, de prendre l’air, même s’ils sont en maison. C’est plus se retrouver tous ensemble et puis en profiter’’, indique Bénédicte Bariller, gérante du camping ‘‘Aux Cœurs Vendéens’’. ‘‘Les gens sont un petit peu plus gais et l’on voit bien que cela reprend, il y a un petit frémissement disons’’, note un vacancier.