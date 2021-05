Alpes-Maritimes : à Nice, les bars font tout pour faire respecter le couvre-feu

C'est une belle soirée au cœur du vieux Nice. Les terrasses des restaurants et des pubs ont fait le plein.Près de 300 clients sont attablés dans cet établissement, le pub Van Diemen's. Mais le patron a une obsession : respecter le couvre-feu et éviter ainsi une fermeture administrative. "Attention, c'est pas la bamboche", rappelle Christophe Souques, le patron du pub.

Organisation à la minute

À 20h15, on arrête les commandes. Pourtant, dehors, l'ambiance est à la fête, et pas au départ. Les serveurs et serveuses commencent à rappeler les clients à l'ordre : ils ont un quart d'heure pour finir leurs consommations et partir. Une organisation efficace, en quelques minutes une partie de la terrasse se vide, même si certains clients seraient bien restés. "C'est super frustrant ! On passait un bon moment et on est obligés de rentrer", déplore une passante. Et cette soirée, c'était sous la pluie.