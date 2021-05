Déconfinement : des terrasses évacuées par la police après le couvre-feu

Avec la réouverture des terrasses, le mercredi 19 mai était très attendu. Beaucoup de monde s'est attablé en terrasse dans la journée et parfois un peu trop longtemps dans la soirée. Pour que le couvre-feu repoussé à 21 heures soit respecté, la police a dû intervenir dans plusieurs grandes villes françaises.

Il est 21 heures passé mercredi 19 mai, mais les abords de la place Sainte-Anne à Rennes (Ille-et-Vilaine) est pleine à craquer. Réunis un peu plus tôt pour la réouverture des terrasses, des centaines de jeunes poursuivent la fête. A la tombée de la nuit, un feu de palette est même annulé : la fête géante en plein couvre-feu a été interrompue à 23 heures par les forces de l'ordre.

Débordés par l'affluence

Jeudi matin, alors que l'on efface les traces de la soirée, les serveurs et restaurateurs des environs reconnaissent que la situation leur a échappé. "Je l'ai vu à des kilomètres, c'était largement prévisible. Il y avait beaucoup beaucoup trop de monde, il y avait du monde partout, debout, assis. Les gens piquaient des chaises pour pouvoir se mettre avec leurs amis. On avait beau leur dire que c'était que par six, ils n'en avaient rien à faire", raconte Mathis Rocheteau, assistant manager. Des patrons de bars ont été débordés par l'affluence dans toutes les villes.