DIRECT. Déconfinement : en terrasse ou au cinéma, la France a profité d'un premier souffle de liberté

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: À Bordeaux (Gironde), la soirée s'est poursuivie après le couvre-feu, notamment place Fernard Lafargue, dans le centre-ville. A 23 heures, des fêtards y étaient encore présents, souligne France Bleu Gironde.

: La première soirée de réouverture des terrasses s'est prolongée au delà de l'heure du couvre-feu dans plusieurs villes. À Rennes (Ille-et-Vilaine), les policiers ont dispersé les centaines de jeunes restés dans le centre-ville après 21 heures, rapporte France Bleu Armorique. Des projectiles ont été lancés sur les policiers, et ces derniers ont fait usage de gaz lacrymogènes. Le calme est revenu vers 23 heures.

: On commence par un premier point sur l'actualité.



•Les terrasses, cinémas ou encore les musées ont pu rouvrir hier, pour le début de la deuxième étape du déconfinement en France. A l'issue de ce premier jour de réouverture après des mois de restrictions, la police est parfois intervenue pour déloger les clients attablés en terrasse.



• Après un faux départ du procès Bygmalion en mars, Nicolas Sarkozy est de retour au tribunal. L'ancien président est jugé pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012, un mois et demi après sa condamnation dans l'affaire dite "des écoutes".



•Les affrontements entre Israéliens et Palestiniens se poursuivent alors que les tractations diplomatiques patinent. Les Etats-Unis estiment que le projet d'une résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, porté par la France, est contre-productif et disent se concentrer sur "les efforts diplomatiques intensifs en cours pour mettre fin à la violence".



• #FOOT Le PSG arrache la Coupe de France. En remportant 2 - 0 la finale de la compétition face à Monaco, le club parisien se rassure et écarte le spectre d'une saison vierge de tout trophée.