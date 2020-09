Aix-Marseille : les bars et restaurants ferment dimanche soir

A. Girault-Carlier, France 3 Régions, C. Gindre

À Aix-en-Provence et Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, les restaurateurs et cafetiers ont obtenu un délai de vingt-quatre heures avant de fermer leurs établissements, dimanche 27 septembre. Ce répit leur permet d’écouler leurs stocks, mais le sursis est loin de calmer la colère de certains. "Je suis en train de perdre mon métier, on est en train de nous couper", explique l’une d’entre eux.

Une réévaluation dans une semaine

Les bars et restaurants devront rester fermés pendant quinze jours, une mesure injuste pour la responsable d’un bar : "Ce n'est pas normal, comment imaginer que nous devons fermer ainsi qu’à Aix, alors qu’autour, tout est ouvert jusqu’à minuit", s’indigne-t-elle. Une réévaluation aura lieu dans une semaine, pour savoir s’ils doivent rester fermés. Pour les restaurateurs, les pertes financières sont déjà très lourdes.

