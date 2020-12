À Sainte-Maxime, des ours en peluche géants remplacent les clients d'un restaurant

Déprimée à l’idée de voir son restaurant fermé pour de longues semaines encore, la patronne d’un restaurant du centre-ville de Sainte-Maxime a décidé de lui redonner un semblant de vie en remplaçant les clients absents par de gros ours en peluche. Ici un couple, là un client seul, un peu plus loin une tablée d’amis... on s’y croirait.

Avec plus de 100 000 vues en 48 heures, son initiative relayée sur les réseaux sociaux cartonne et les gens défilent devant sa vitrine pour immortaliser cette improbable assemblée d’ours attablés. Et surtout, l’idée fait boule de neige chez ses confrères. Pour le président de l’Union des commerçants maximois, lui aussi restaurateur et qui lui aussi a installé des ours dans son établissement, c’est un signe de protestation amusant. Même s’il ne fait pas oublier les difficultés de la profession. Après les fêtes, tous les nounours seront offerts à des associations caritatives.