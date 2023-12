35 ans du parc Astérix : "D'ici dix ans, le parc n'aura plus le même visage qu'aujourd'hui", annonce sa PDG

Par Toutatis, quelle année 2024 pour Astérix ! Le plus célèbre des Gaulois de la BD va célébrer ces 65 ans dès le mois de janvier avec une réédition augmentée de l’album éponyme de 1959, tout droit sorti de l’imagination débordante de René Goscinny et Albert Uderzo. Mais ce n’est pas tout : 2024 marque également les 35 ans du parc Astérix, le parc d’attractions qui résiste toujours et encore à l’envahisseur…

Modernisation, stratégie de développement et (surtout, diront les amateurs) des attractions toujours plus impressionnantes : Delphine Pons, PDG du Parc Astérix, dévoile les grandes nouveautés à attendre dans ce drôle de village gaulois situé au nord de Paris.

franceinfo : Nouveaux manèges, rénovations annoncées de zones entières dans le parc… Pour ses 35 ans, le parc Astérix continue de grandir. Mais quelle est la stratégie du parc d’attractions ?

Delphine Pons : Depuis 2014, le parc Astérix a entamé un virage stratégique qui vise à se transformer en une destination touristique à part entière, avec notamment l'objectif d'attirer une clientèle plus lointaine. Cette stratégie entamée il y a dix ans est constituée de trois grands axes. Le premier axe est l'augmentation de la capacité d'hébergements, d'avoir plus de chambres d'hôtels pour permettre à des visiteurs de séjourner au parc Astérix. Avec cette idée fixe en tête : que les hôtels soient très immersifs, qu’ils racontent une histoire dans l'ADN d'Astérix et très intégrés à l'environnement forestier alentour. Le deuxième axe de la stratégie est d'accélérer l'augmentation de la capacité de divertissement et de la qualité de restauration du parc : faire vivre une expérience agréable à une clientèle plus nombreuse ! Et ça, vous le voyez, dans les dernières années, avec les nouvelles attractions, et notamment "Toutatis" lors de la saison 2023, qui représente des années de développement pour une grosse attraction principale et la création d’une zone entière. Enfin, le troisième axe stratégique est l'allongement du calendrier d'ouverture du parc. Cela a commencé il y a dix ans par la création de "Peur sur le parc", pendant toutes les vacances de Toussaint, un événement devenu emblématique, puis l'ouverture pour les vacances de Noël.

Depuis une dizaine d'années, le parc Astérix opte pour une stratégie d'allongement de son calendrier d'ouverture en proposant des "saisons". (PARC ASTERIX / SYLVAIN CAMBON)

Dans les prochaines années, on va ajouter deux axes : le fait d'investir pour le personnel du parc Astérix, avec l'agrandissement et l'amélioration de la maison des opérateurs. Et évidemment, on veut construire des nouvelles zones, de nouveaux hôtels évidemment, de nouvelles zones de divertissement sur le parc. Mais on veut aussi rénover les infrastructures existantes pour éviter d'avoir un parc à deux vitesses avec des nouvelles zones flambant neuves, qui cohabitent avec des zones un peu vieillissantes.



Ces travaux se présentent donc dans un temps long. À quoi va ressembler le parc Astérix dans les années à venir ?

D'ici dix ans, le parc Astérix n'aura plus le même visage qu'aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas dans une "course à l'armement" : on construit, on bâtit, on conçoit pour pouvoir délivrer une expérience satisfaisante à des visiteurs qui viennent chaque année plus nombreux (plus de 2,8 millions de visiteurs en 2023, ndlr). C’est la raison pour laquelle on conçoit et on construit des hôtels, des attractions, c'est effectivement pour leur délivrer une expérience toujours plus satisfaisante. Donc, oui, ce ne sera plus le même parc. Dans le cadre du plan de développement à dix ans, on veut permettre de satisfaire tous les styles, tous les âges de visiteurs. Le cœur de cible reste les familles avec enfants, évidemment, qui sont le public naturel du parc Astérix. Cette année 2023, on attire beaucoup plus d'étrangers et beaucoup plus de clientèles lointaines que sur les années précédentes, et notamment des Belges. L'été, on a 20 % d'étrangers sur le parc Astérix, ce qui est quand même une proportion assez importante, et, en tout cas, beaucoup plus importante que par le passé.

"Chaque année, nos nouveautés ajoutent une pierre de plus à l'édifice. Voilà pourquoi on ne fait pas une attraction à sensation chaque année, mais nous varions avec des attractions familiales, des spectacles, des aires de jeux et de manèges pour enfants..." Delphine Pons à franceinfo

Et tous ces investissements, ça aura un impact pour le visiteur…

Sur les prix du billet, nous sommes cohérents avec l'inflation. À chaque ouverture d'une nouvelle saison du parc, effectivement, le prix d'entrée est revalorisé. Il est vrai que lorsqu'on a un gros investissement comme le festival Toutatis à l'été 2023, la revalorisation est plus importante. En revanche, le parc Astérix doit rester un parc populaire. Il y a un billet pour chaque porte-monnaie : au-delà du plein tarif, il y a aussi beaucoup d'intermédiations via des collectifs d'entreprises et notre site internet qui propose des offres en permanence. Par ailleurs, en septembre 2024, il y aura des journées particulières pour plusieurs centaines de bénéficiaires des Restos du Cœur, qui sont invités à venir visiter gratuitement le parc Astérix les mercredis.

Et dans 35 ans, le parc Astérix sera-t-il toujours là ?

Bien sûr que oui. On a la chance d’être le seul parc au monde thématisé sur la série Astérix. C'est une licence extraordinaire, hyperactive, porteuse de valeurs qu'on essaye d'incarner. L'humour, l'authenticité, la convivialité sont incarnées au parc Astérix. On représente la France, car Astérix et Obélix, c'est la France ! S'appuyer sur cet univers extraordinaire nous donne cette force : on a encore beaucoup d'idées !