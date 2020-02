La candidate LR à la mairie de Paris a avancé ce chiffre, mardi sur RTL. En réalité, ce sont en moyenne 523 vols – dont 50 cambriolages – qui ont été signalés chaque jour dans la capitale, selon les données du ministère de l'Intérieur.

Plusieurs centaines de cambriolages et de vols auraient lieu chaque jour à Paris : c'est ce qu'a affirmé mardi 18 février la candidate LR à la mairie de Paris Rachida Dati. L'actuelle maire du 7e arrondissement détaillait, sur RTL, ses propositions en matière de sécurité. Selon elle, une "police municipale armée est absolument nécessaire, avec un dispositif de caméra de vidéoprotection pour traquer notamment les délinquants". La tête de liste des Républicains à Paris a ensuite ajouté : "Vous savez, il y a plus de 200 cambriolages et de vols par jour à Paris. [...] Je ne peux pas me résoudre à ce que cette ville soit la ville de l'insécurité." Une donnée que franceinfo a voulu vérifier.

Un peu plus de 50 cambriolages par jour à Paris

Le ministère de l'Intérieur rend accessible en ligne le nombre de crimes et de délits enregistrés chaque année par les services de police et de gendarmerie. Une typologie en 107 catégories permet de distinguer les infractions. Pas moins de 29 concernent les vols et les cambriolages : vol à la tire, vol à l'étalage, vol d'automobile ou encore cambriolage de "locaux d'habitation principale". Voici une synthèse graphique afin d'y voir plus clair dans le cas de Paris. Attention cependant : les infractions n'ont pas forcément eu lieu à Paris, il s'agit uniquement de leur lieu de signalement, précise une note explicative. Enfin, à des fins de rigueur, l'administration utilise ici le nombre de procédures pour comptabiliser les vols.

Avec 18 326 cambriolages signalés en 2019, Paris poursuit une tendance à la hausse entamée en 2016 – on en dénombrait alors 4 000 de moins. Cela signifie donc qu'en 2019, un peu plus de 50 cambriolages ont eu lieu chaque jour en moyenne dans la capitale. Cette infraction ne représente cependant qu'autour de 10% de tous les vols signalés. Chaque jour, ce sont en effet 523 vols en moyenne qui sont rapportés aux services parisiens de police et de gendarmerie, soit 13,1% de plus qu'en 2018. Fait notable : le nombre de vols à la tire à Paris a grimpé de 34,2% depuis l'année précédente, avec près de 35 000 cas signalés.

Un cas à part au niveau national

Près de 25% des vols simples signalés dans la métropole ont lieu à Paris, rappelle le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure dans une analyse parue en janvier. "Hors Paris, les vols sans violences se sont stabilisés en 2019 par rapport à 2018", observe cette même publication. Le nombre de cambriolages, en hausse à Paris, est par ailleurs stable au niveau national en 2019, après une forte baisse en 2017, comme l'expose ce graphique.