Maroc : la révolte des damnés du charbon

Un simple bout de ficelle et un câble déroulé manuellement. Chaque jour, les mineurs de Jerada (Maroc) effectuent cette descente aux enfers. Image d'un autre âge que ces hommes qui disparaissent au fond de ces puits creusés à la main. Le charbon de l'extrême, unique moyen de survie. Ici, à quelques kilomètres de la frontière avec l'Algérie, ces petits tas noirs indiquent l'entrée des mines clandestines.

Un mois de protestations

Tout est aujourd'hui à l'arrêt, car les 2 000 hommes qui y travaillent quotidiennement ont posé leurs pelles et leur pioche pour dire leur désespoir de vivre ainsi. Une semaine plus tôt, l'un d'entre eux est mort piégé dans une galerie d'extraction. C'est le troisième en moins de deux mois. Ces gueules noires malgré elles dénoncent les "barons" qui possèdent le permis d'exploiter les mines de charbon. Carton jaune à la main, les habitants de Jerrada réclament des usines et des emplois. Cette crise sociale n'est pas la première dans le pays, mais cette fois l'État marocain s'est empressé d'envoyer des ministres sur place avec la promesse de créer des emplois. Une promesse déjà entendue ici...

