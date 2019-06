VIDEO. Horaires aménagés, pauses fraîcheur... Certaines professions s'organisent pour faire face à la canicule

Sur les chantiers, la chaleur est étouffante. En plein centre-ville de Lyon (Rhône), des ouvriers réalisent des travaux de voirie particulièrement pénibles en période de canicule. Les horaires ont été aménagés pour éviter les heures les plus chaudes de l'après-midi. À 10 heures, le thermomètre affichait déjà 30°C lundi 24 juin. Toute la journée, des menuisiers vont poser des fenêtres dans un immeuble largement exposé au soleil. "On se rafraîchit, on fait des petites pauses et on va doucement", indique un jeune homme au travail. Une tâche tout aussi éprouvante pour les déménageurs.

Pic de chaleur prévu jeudi

À quelques kilomètres de là, un boulanger enchaîne les fournées sous 40°C. La nuit, le système d'aération ne suffit pas pour rafraîchir les lieux. Les températures ne vont cesser de grimper à Lyon. Les prévisions évoquent un pic de chaleur prévu jeudi après-midi avec 41°C.

