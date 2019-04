Feuilleton : le monde à la baguette (4/5)

Avec ses canaux, ses pirogues multicolores et ses célèbres maisons flottantes, Srinagar (Inde) est la capitale du Cachemire indien. Dans ce décor, une devanture turquoise avec une inscription française attire l'œil. Elle renferme des pâtisseries typiquement françaises par dizaines. C'est pourtant un enfant du pays qui dirige cette boulangerie : un passionné de gâteaux français qui a réalisé son rêve. "Ici au Cachemire, la pâtisserie est dans notre culture, explique-t-il. Du coup je voulais ramener la pâtisserie française ici et voir la réaction des gens : ils adorent."

Composer avec les coupures de courant

L'homme a vécu quatorze ans en France, c'est là qu'il a tout appris, les gestes et les techniques, avec un CAP et quelques expériences professionnelles. Lorsqu'il est revenu ensuite en Inde, il a emporté avec lui une longue liste de recettes françaises. Aujourd'hui, il emploie une dizaine de personnes : aucun ne connaissait la pâtisserie française avant. Dans le Cachemire, cuisiner est toutefois un véritable défi : l'électricité est rationnée et il faut composer avec les coupures de courant.

