VIDEO. Qui est Ruth Bader Ginsburg, grande figure de la lutte pour le droit des femmes ?

"Pendant longtemps les femmes sont restées silencieuses pensant qu’il n’y avait rien à faire", déclarait Ruth Bader Ginsburg. Elle a lutté toute sa vie contre ce silence devenant une figure de la lutte pour l’égalité des hommes et des femmes. Née à Brooklyn en 1933, elle fait de brillantes études à Cornell et à Harvard mais a dû subir les propos discriminants de ses professeurs. Plus tard, elle connaît les mêmes injures à l’université de Rutgers où elle a enseigné.

"J’ai ressenti un sentiment de puissance"

Offusquée par les abus sexistes dont elle a été victime, elle a plaidé six fois devant la Cour suprême contribuant ainsi à la modification des lois : "j’en savais beaucoup plus sur la discrimination sexuelle que ces 9 juges", confie Ruth Bader Ginsburg.

Devenue première femme professeure à l’université de Columbia puis nommée à la Cour suprême par Bill Clinton, elle a défendu corps et âmes le droit des femmes en militant pour l’égalité salariale, le droit à l’avortement et au mariage pour tous. Elle a notamment célébré le mariage de plusieurs personnes de même sexe dès 2013. "Si deux personnes s’aiment, qu’elles soient deux femmes ou deux hommes, pourquoi la loi devrait-elle afficher un "non" catégorique ?"

Elle s’est ensuite opposée avec véhémence contre la politique de Donald Trump lors de la campagne américaine de 2016. Aujourd’hui, malgré son âge avancé, elle est toujours très active dans son combat et affirme : "tant que je pourrai faire ce boulot à fond, je le ferai.“