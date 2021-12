Mobilisation des magistrats : le principal syndicat regrette "une opération de communication", après la conférence de presse du garde des Sceaux

"On a assisté à une opération de communication pour répondre à une désespérance massive et à une souffrance des magistrats", a déclaré sur franceinfo Ludovic Friat, secrétaire général de l'Union syndicale des magistrats (USM) après la conférence de presse du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti ce lundi 13 décembre. Trois semaines après la tribune des magistrats et deux jours avant une nouvelle journée de mobilisation, il a défendu le bilan de son ministère depuis 2017.

Le ministre a notamment annoncé l'augmentation du nombre d'auditeurs de justice et la création de cellules psychologiques pour les magistrats et les greffiers. "C'était un exercice d'autosatisfaction", mais "la justice n'est pas réparée et la réalité doit être dite et rappelée aux politiques", selon Ludovic Friat, qui parle d'une "attitude de pompier incendiaire".

Une nouvelle journée de mobilisation ce 15 décembre

Le secrétaire général de l'USM a également rappelé que des moyens sont demandés depuis longtemps, mais que cela "fait des années que la Chancellerie, ce ministre-là, et d'autres avant lui, n'ont pas mis sur la table les moyens budgétaires et les effectifs humains", rappelant également qu'il y a deux fois moins de juges en France que dans les pays voisins, et trois à quatre fois moins de procureurs.

Si la création de cellules psychologiques n'est pas une idée à rejeter pour l'USM, ce n'est pas suffisant : "Ce qu'on veut avant tout, ce sont des magistrats, des greffiers, réparer la justice en prenant un plan à long terme sur plusieurs années et arrêter les réformes qui s'empilent. Aujourd'hui, l'intendance ne suit plus", a averti Ludovic Friat.

La mobilisation prévue ce mercredi 15 décembre a donc pour objectif de "faire sortir de postures de communication". Les magistrats espèrent "marquer cette administration pour aller au fond des choses", a conclu Ludovic Friat.