Tribune des magistrats sur leurs conditions de travail : "On est à bout de forces", déplore une des rédactrices

Trois mille magistrats et une centaine de greffiers ont signé une tribune dans le journal "Le Monde" mardi pour alerter sur la dégradation de leurs conditions de travail et l'injection à "aller toujours plus vite".

"Il y a un découragement total. On est à bout de forces", a déclaré à France Bleu Nord Manon Lefebvre, substitut du procureur de la République sur le ressort de la cour d'appel de Douai (Nord). Elle est l'une des rédactrices de la tribune publiée mardi 23 novembre dans le journal Le Monde. Signé par 3 000 magistrats sur 8 500 et une centaine de greffiers, le texte dénonce le manque de moyens et la souffrance au travail.

Cette tribune a été écrite après le suicide d'une magistrate de 29 ans, juge placée dans le ressort de la cour d'appel de Douai. Cette souffrance au travail est devenue "insurmontable dans les tribunaux", alerte la magistrate. "Le nombre de magistrats et de fonctionnaires n'est absolument pas suffisant pour exercer nos métiers dans des conditions dignes." Il est d'après elle "absolument impossible" de rendre une justice de qualité avec les moyens alloués actuellement à la justice.

Cette tribune, rarissime pour des magistrats soumis à un devoir de réserve, a été signée par près d'un tiers de la profession. "C'est une surprise dramatique, car il y a un vrai problème", déplore Manon Lefebvre. "Il y a un ras-le-bol. On est à bout de souffle, on n'y arrive plus. Les arrêts de travail se multiplient", alerte-t-elle.